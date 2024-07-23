Обычному украинцу сложнее защитить свою честь и достоинство, чем чиновнику - судья в отставке

Обычному украинцу сложнее защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, чем чиновнику, ведь должностные лица всегда имеют больше возможностей защититься. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Сытников.

"Действительно, защитить свою честь и достоинство от чиновника очень сложно. У нас просто нет хороших специалистов - адвокатов, которые бы занимались вопросами защиты чести и достоинства людей от чиновников. В целом у нас есть практика, но это очень сложный процесс. Потому что чиновники имеют свой аппарат, они за всем этим следят, большинство из них имеют даже свои штаты, которые занимаются вопросами пиара или другими вопросами, поэтому очень сложно защищаться", - отметил Сытников.

К тому же, по его словам, продолжительность судебного гражданского процесса по защите чести и достоинства может быть больше, чем в административном судопроизводстве.

"Субъект властных полномочий всегда имеет больше полномочий и всегда имеет больше возможностей защититься. У нас в практике возникал такой вопрос, и когда мы его обсуждали, то разумнее было бы защиту чести и достоинства субъекта властных полномочий или должностного лица каким-то образом перевести в административную юстицию, потому что здесь в административной юстиции субъект властных полномочий должен доказывать, что он не нарушил права. А в гражданском процессе гражданин должен полностью доказать вину субъекта властных полномочий. И здесь, видите, такое неравенство, оно сразу вытекает в практической плоскости применения этих норм", - пояснил судья в отставке.

Контекст

Ранее стало известно, что бизнесмен Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В комментарии УНН Виктор Полищук объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления руководителя АРМА Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Он заявил, что эта информация является выдуманной и не соответствует действительности.

Добавим

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.