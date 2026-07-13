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Объем переработки нефти в рф упал до самого низкого уровня за более чем два десятилетия на фоне украинских ударов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Из-за украинских ударов объем переработки нефти в России упал до 3,91 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с марта 2005 года. Это вызвало топливный кризис, дефицит и очереди на заправках.

Объем переработки нефти в рф упал до самого низкого уровня за более чем два десятилетия на фоне украинских ударов - Bloomberg

Волна украинских ударов привела к тому, что объем переработки нефти в россии упал до самого низкого уровня за более чем 21 год, углубив внутренний топливный кризис и еще больше сжимая мировой рынок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным EA Analytics, средний показатель переработки нефти в рф в этом месяце составил 3,91 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с марта 2005 года. Это более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки ниже среднего показателя прошлого года, свидетельствуют данные.

Падение производства привело к запрету на экспорт большинства дизельных топлив до конца июля, в дополнение к ограничениям на поставки бензина и авиационного топлива, введенным ранее. Потеря дизельного топлива от ключевого мирового поставщика привела к росту цен до многолетних максимумов, на фоне того, как рынок уже сжался из-за перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

россия засекретила свою официальную статистику по работе нефтеперерабатывающих заводов, что затрудняет независимую оценку ущерба, нанесенного отрасли.

EA Analytics, подразделение консалтинговой фирмы Energy Aspects Ltd., оценивает работу нефтеперерабатывающих заводов, отслеживая всю цепочку поставок нефти, от спутникового отслеживания нефтяных месторождений и резервуаров для хранения до грузовых потоков в режиме реального времени.

Нефть подорожала более чем на 3% после новых ударов США по Ирану13.07.26, 05:57 • 4246 просмотров

За последние 100 дней зафиксировано около 50 украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что затронуло как минимум 24 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов, в основном связанных с основными производителями нефти страны, согласно подсчетам Bloomberg из публичных заявлений обеих стран.

"Шквал украинских ударов" затронул более половины российских нефтеперерабатывающих мощностей с начала мая, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в пятницу. Парижское агентство оценивает, что российские заводы перерабатывали 3,8 миллиона баррелей в сутки в июне, что на 1,6 миллиона баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.

МЭА снизило прогноз добычи нефти в рф после украинских ударов10.07.26, 14:27 • 4494 просмотра

Атака на НПЗ в Омске, который в основном обслуживает внутренний рынок, создала дополнительное давление на поставки российским потребителям. Несколько регионов страны - от Калининграда на Балтийском море до Тихоокеанского побережья россии - сообщают о перебоях с поставками, многочасовых очередях на заправках и стремительном росте цен на заправках.

"Есть проблемы и дефицит, поэтому мы видим очереди, а иногда и нестабильную работу заправочных станций", - заявил на прошлой неделе местным СМИ вице-премьер-министр рф александр новак. новак, который контролирует энергетическую отрасль россии, почти ежедневно проводит встречи по внутреннему рынку топлива.

В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ10.07.26, 15:11 • 19496 просмотров

Чтобы смягчить ситуацию с "паническими покупками", некоторые регионы ввели временную систему нормирования на основе номерных знаков транспортных средств. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям снова ввести дистанционную работу, чтобы уменьшить потребление топлива.

Некоторые россияне также взяли дело в свои руки: в прошлом месяце в российской поисковой системе Yandex было осуществлено более 17 000 поисков по запросу "как сделать бензин", сообщает Bell. Это самый высокий показатель со времен вторжения рф в Украину в 2022 году.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы. 

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными из Украины.

На данный момент на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не понес поражения от украинских ударных БпЛА. 

Юлия Шрамко

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Украина