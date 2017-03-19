А.Захарченко и И.Плотницкий в Крыму начали "интегрировать" ОРДЛО в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В оккупированном Крыму представили структуру, которая будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию". Учредительная конференция так называемого интеграционного комитета "Россия - Донбасс" состоялась 17 марта в Ливадийском дворце в Ялте, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В учредительном заседании "комитета" приняли участие главари группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Они приехали в Крым на празднование третьей годовщины аннексии полуострова.
Координатором "комитета" стал избранный в Госдуму России в Крыму заместитель главы русской общины Крыма Андрей Козенко.
Во время учредительного заседания он сообщил, что подготовил законопроект об отмене в России необходимости трудовых патентов для "граждан" "ДНР" и "ЛНР".
В то же время глава оккупационного крымского "парламента" Владимир Константинов предложил создание проекта "Россрегион", в рамках которого якобы станет возможным полное сотрудничество с донбасскими "республиками".
Отмечается, что А.Захарченко и И.Плотницкий заявили: с Украиной их больше ничего не связывает, а ведущий партнер для так называемых "республик" - Российская Федерация, в которую они надеются войти.
И.Плотницкий сообщил, что из Луганска идут поставки угля в оккупированный Крым. А А.Захарченко рассказал, что за прошлый год экспорт товаров в Россию с территории, подконтрольной "ДНР", "вырос на 34 миллиона долларов". По его словам, Донбассу есть что предложить российскому потребителю.
Он также заявил, что в условиях транспортной блокады с украинской стороны предприятия на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины П.Климкин отреагировал на заявление "ДНР" об установлении "госграниц".