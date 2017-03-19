А.Захарченко и И.Плотницкий в Крыму начали "интегрировать" ОРДЛО в Россию

ukru
08:46 • 22602 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 72317 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 112785 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128093 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 136583 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 128497 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106780 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107713 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103975 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 105332 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 102574 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 105763 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 110953 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 108306 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 138158 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 173171 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 181282 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 177073 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 175851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 122596 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 131762 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 137687 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 137219 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 141345 просмотра
Актуальное
А.Захарченко и И.Плотницкий в Крыму начали "интегрировать" ОРДЛО в Россию

А.Захарченко и И.Плотницкий в Крыму начали "интегрировать" ОРДЛО в Россию

Киев • УНН

 • 13679 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В оккупированном Крыму представили структуру, которая будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию". Учредительная конференция так называемого интеграционного комитета "Россия - Донбасс" состоялась 17 марта в Ливадийском дворце в Ялте, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В учредительном заседании "комитета" приняли участие главари группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Они приехали в Крым на празднование третьей годовщины аннексии полуострова.

Координатором "комитета" стал избранный в Госдуму России в Крыму заместитель главы русской общины Крыма Андрей Козенко.

Во время учредительного заседания он сообщил, что подготовил законопроект об отмене в России необходимости трудовых патентов для "граждан" "ДНР" и "ЛНР".

В то же время глава оккупационного крымского "парламента" Владимир Константинов предложил создание проекта "Россрегион", в рамках которого якобы станет возможным полное сотрудничество с донбасскими "республиками".

Отмечается, что А.Захарченко и И.Плотницкий заявили: с Украиной их больше ничего не связывает, а ведущий партнер для так называемых "республик" - Российская Федерация, в которую они надеются войти.

И.Плотницкий сообщил, что из Луганска идут поставки угля в оккупированный Крым. А А.Захарченко рассказал, что за прошлый год экспорт товаров в Россию с территории, подконтрольной "ДНР", "вырос на 34 миллиона долларов". По его словам, Донбассу есть что предложить российскому потребителю.

Он также заявил, что в условиях транспортной блокады с украинской стороны предприятия на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины П.Климкин отреагировал на заявление "ДНР" об установлении "госграниц".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы