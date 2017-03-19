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О.Захарченко та І.Плотницький у Криму почали "інтегрувати" ОРДЛО до Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В окупованому Криму представили структуру, яка займатиметься “інтеграцією Донбасу до Російської Федерації”. Установча конференція так званого Інтеграційного комітету “Росія — Донбас” відбулася 17 березня в Лівадійському палаці в Ялті, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

В установчому засіданні “комітету” взяли участь ватажки угруповань “ЛНР” і “ДНР” Ігор Плотницький та Олександр Захарченко. Вони приїхали до Криму на святкування третьої річниці анексії півострова.

Координатором “комітету” став обраний до Держдуми Росії в Криму заступник голови Російської громади Криму Андрій Козенко.

Під час установчого засідання він повідомив, що підготував законопроект про скасування в Росії необхідності трудових патентів для “громадян” “ДНР” та “ЛНР”.

Водночас голова окупаційного кримського “парламенту” Володимир Константинов запропонував створення проекту “Россрегіон”, у межах якого ніби стане можливим найповніша співпраця з донбаськими “республіками”.

Зазначається, що О. Захарченко та І. Плотницький заявили: з Україною їх більше нічого не пов’язує, а провідний партнер для так званих “республік” — Російська Федерація, до якої вони сподіваються увійти.

І. Плотницький повідомив, що з Луганська йдуть поставки вугілля до окупованого Криму. А О. Захарченко розповів, що за минулий рік експорт товарів до Росії з території, підконтрольної “ДНР”, “зріс на 34 мільйони доларів”. За його словами, Донбас має що запропонувати російському споживачеві.

Він також заявив, що в умовах транспортної блокади з українського боку підприємства на непідконтрольних Києву територіях Донбасу вже переходять на російські комплектуючі та сировину.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України П.Клімкін відреагував на заяву “ДНР” про встановлення “держкордонів”.

Українські Національні Новини

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