О.Захарченко та І.Плотницький у Криму почали "інтегрувати" ОРДЛО до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В окупованому Криму представили структуру, яка займатиметься “інтеграцією Донбасу до Російської Федерації”. Установча конференція так званого Інтеграційного комітету “Росія — Донбас” відбулася 17 березня в Лівадійському палаці в Ялті, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
В установчому засіданні “комітету” взяли участь ватажки угруповань “ЛНР” і “ДНР” Ігор Плотницький та Олександр Захарченко. Вони приїхали до Криму на святкування третьої річниці анексії півострова.
Координатором “комітету” став обраний до Держдуми Росії в Криму заступник голови Російської громади Криму Андрій Козенко.
Під час установчого засідання він повідомив, що підготував законопроект про скасування в Росії необхідності трудових патентів для “громадян” “ДНР” та “ЛНР”.
Водночас голова окупаційного кримського “парламенту” Володимир Константинов запропонував створення проекту “Россрегіон”, у межах якого ніби стане можливим найповніша співпраця з донбаськими “республіками”.
Зазначається, що О. Захарченко та І. Плотницький заявили: з Україною їх більше нічого не пов’язує, а провідний партнер для так званих “республік” — Російська Федерація, до якої вони сподіваються увійти.
І. Плотницький повідомив, що з Луганська йдуть поставки вугілля до окупованого Криму. А О. Захарченко розповів, що за минулий рік експорт товарів до Росії з території, підконтрольної “ДНР”, “зріс на 34 мільйони доларів”. За його словами, Донбас має що запропонувати російському споживачеві.
Він також заявив, що в умовах транспортної блокади з українського боку підприємства на непідконтрольних Києву територіях Донбасу вже переходять на російські комплектуючі та сировину.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України П.Клімкін відреагував на заяву “ДНР” про встановлення “держкордонів”.