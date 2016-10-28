А.Турчинов и заместитель генсекратаря НАТО обсудили ситуацию на Востоке Украины

Так, во время встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины, и вопросы расширения сотрудничества между Украиной и Альянсом.

"Я убежден, что Украина преодолеет все вызовы, стоящие перед ней, а мы, в свою очередь, готовы вам активно помогать в этом", - отметил А.Альваргонзалес.

Заместитель Генерального секретаря НАТО отметил, что Альянс заинтересован в многогранном сотрудничестве с Украиной, и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну на пути реформирования и укрепления сектора безопасности и обороны.

В то же время, А.Турчинов сообщил заместителю генерального секретаря НАТО о последовательности и этапности перехода Украины на стандарты НАТО и отметил эффективное взаимодействие с экспертами Альянса при подготовке базовых документов, которые определяют стратегию реформ.

"Мы открыты к сотрудничеству и хотели бы, чтобы НАТО видел в нас надежного партнера", - сказал А.Турчинов, подчеркнув, что, со своей стороны, Альянс "должен быть заинтересован в сильной Украине, которая способна противостоять любым провокациям и агрессии".