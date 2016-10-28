О.Турчинов та заступник генсекратаря НАТО обговорили ситуацію на Сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.Турчинов та заступник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонзалез обговорили ситуацію, що склалася на Сході України. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
Так, під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася на сході України, та питання розширення співробітництва між Україною та Альянсом.
“Я переконаний, що Україна подолає всі виклики, що стоять перед нею, а ми, своєю чергою, готові вам активно допомагати в цьому”, — зазначив А.Альваргонзалес.
Заступник Генерального секретаря НАТО також зазначив, що Альянс зацікавлений в багатогранній співпраці з Україною, і надалі підтримуватиме нашу країну на шляху реформування та зміцнення сектору безпеки і оборони.
Водночас, О.Турчинов поінформував заступника генерального секретаря НАТО на послідовності та етапності переходу України на стандарти НАТО та наголосив на ефективній взаємодії з експертами Альянсу під час підготовки базових документів, які визначають стратегію реформ.
“Ми відкриті до співпраці і хотіли б, щоб НАТО бачило в нас надійного партнера”, — сказав О.Турчинов, наголосивши, що, зі свого боку, Альянс “має бути зацікавленим у сильній Україні, яка здатна протистояти будь-яким провокаціям та агресії”.