А.Турчинов обнародовал видеоотчет за последние три года работы СНБО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91844 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147172 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113041 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114311 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111169 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103269 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106711 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Турчинов обнародовал видеоотчет за последние три года работы СНБО

А.Турчинов обнародовал видеоотчет за последние три года работы СНБО

Киев  •  УНН

 • 16884 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обнародовал короткий видеоотчет за последние три года работы СНБО. Видео он разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, в видео говорится, что за три года оборонный бюджет вырос почти в 10 раз.

Кроме того, сообщается, что за три года ВСУ получили модернизированные самолеты МиГ-29, СУ-27, СУ-25М, Л-39, вертолеты Ми-8, Ми-24, а также радиолокационную технику и средства связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Также, А.Турчинов отметил, что сегодня Украина является щитом Европы, который держит на себе главный удар российской агрессии.

"Сегодня Украина фактически является щитом Запада, который держит на себе главный удар российской агрессии. У нас нет альтернативы, как победить в этой войне. Шаг за шагом модернизируем и реформируем сектор безопасности и обороны", - отметил А.Турчинов.

Как сообщал УНН, с 15 мая текущего года во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов.

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