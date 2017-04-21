А.Турчинов обнародовал видеоотчет за последние три года работы СНБО

Так, в видео говорится, что за три года оборонный бюджет вырос почти в 10 раз.

Кроме того, сообщается, что за три года ВСУ получили модернизированные самолеты МиГ-29, СУ-27, СУ-25М, Л-39, вертолеты Ми-8, Ми-24, а также радиолокационную технику и средства связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Также, А.Турчинов отметил, что сегодня Украина является щитом Европы, который держит на себе главный удар российской агрессии.

"Сегодня Украина фактически является щитом Запада, который держит на себе главный удар российской агрессии. У нас нет альтернативы, как победить в этой войне. Шаг за шагом модернизируем и реформируем сектор безопасности и обороны", - отметил А.Турчинов.

Как сообщал УНН, с 15 мая текущего года во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов.