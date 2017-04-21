О.Турчинов оприлюднив відеозвіт за останні три роки роботи РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов оприлюднив короткий відеозвіт за останні три роки роботи РНБО. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, у відео зазначається, що за три роки оборонний бюджет зріс майже в 10 разів.
Крім того, повідомляється, що за три роки ЗСУ отримали модернізовані літаки МІГ-29, СУ-27, СУ-25М, Л-39, вертольоти МІ-8, МІ-24, а також радіолокаційну техніку та засоби зв’язку і радіотехнічного забезпечення польотів.
Також, О.Турчинов наголосив на тому, що сьогодні Україна є щитом Європи, який тримає на собі головний удар російської агресії.
“Сьогодні Україна фактично є щитом Заходу, який тримає на собі головний удар російської агресії. У нас немає альтернативи, як перемогти в цій війні. Крок за кроком модернізуємо та реформуємо сектор безпеки і оборони”, — зазначив О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, з 15 травня поточного року у всіх бойових частинах та підрозділах будуть введені посади воєнних капеланів.