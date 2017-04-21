О.Турчинов оприлюднив відеозвіт за останні три роки роботи РНБО

Так, у відео зазначається, що за три роки оборонний бюджет зріс майже в 10 разів.

Крім того, повідомляється, що за три роки ЗСУ отримали модернізовані літаки МІГ-29, СУ-27, СУ-25М, Л-39, вертольоти МІ-8, МІ-24, а також радіолокаційну техніку та засоби зв’язку і радіотехнічного забезпечення польотів.

Також, О.Турчинов наголосив на тому, що сьогодні Україна є щитом Європи, який тримає на собі головний удар російської агресії.

“Сьогодні Україна фактично є щитом Заходу, який тримає на собі головний удар російської агресії. У нас немає альтернативи, як перемогти в цій війні. Крок за кроком модернізуємо та реформуємо сектор безпеки і оборони”, — зазначив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, з 15 травня поточного року у всіх бойових частинах та підрозділах будуть введені посади воєнних капеланів.