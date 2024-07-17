О штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные военнообязанные смогут узнать, в частности, и в приложении «Дія». Однако это не означает, что все, кто не обновил данные до 16 июля, будут сразу оштрафованы. Об этом сказал в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Лазуткин объяснил, что привлечение к ответственности за административное правонарушение - это определенная процедура, которая может занимать от трех месяцев до года.

Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф - это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении «Дія» можно будет это сделать - рассказал Лазуткин.

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По его словам, обновить военно-учетные данные можно и в дальнейшем в ТЦК и СП и в приложении «Резерв+», однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных закончился.

Лазуткин отметил, что военнообязанных, которые уже обновили свои военно-учетные данные в определенный законом срок, задерживать на улицах работники ТЦК и СП не будут.

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Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы. Будем откровенны, с этим связаны были неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и силой кого-то пытаются вытаскивать. Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону - рассказал Лазуткин.

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