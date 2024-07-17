С сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин. По состоянию на 07:00 есть около 40 отказов мужчинам в выезде за границу. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Детали

В ГПСУ напомнили, что с сегодняшнего дня, 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

В случае его отсутствия пограничники отказывают в пересечении границы на выезд из Украины. Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию.

В комментарии УНН Демченко сообщил, что по состоянию на 07:00 обязательное наличие у мужчин военно-учетных документов не влияет на очереди на границе.

По состоянию на 7 утра есть около 40 (отказов мужчинам в пересечении границы - ред.). Это никак не влияет на данный момент на очереди. Мы не отмечали с 00:00 до 7:00 ситуаций, которые бы влияли на уменьшение пересечения границы, на нестандартные или конфликтные ситуации. Отказы есть, не могу сказать, что это крайне катастрофическое количество. Кто-то забыл военно-учетный документ, кто-то его не имел, но большинство тех, кто пересекал границу, речь о мужчинах, военно-учетный документ имели - рассказал Демченко.

Также Демченко отметил, что есть разные категории мужчин, которым разрешено пересекать границу.

Так, согласно информации ГПСУ в военно-учетных документах мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из воинского учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Кроме того, Демченко призвал людей с пониманием отнестись к правилам, которые действуют на границе и заблаговременно готовиться.

Если кто-то не имеет военно-учетного документа обязательно его сделать, ведь это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, - сказал Демченко.

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