А.Онищенко не уверен, что НАБУ до конца года передаст его дело в суд

А.Онищенко отметил, что аргументы и доказательства, указанные в деле не будут подтверждены в суде.

"Все указывает на то, что до Нового года Сытник не передаст дело в суд. Он и другие хорошо понимают, что в суде дело развалится. Так как аргументы и доказательства, которые они сами" создали "," выбили "из людей - в судовом процессе лопнут, как мыльный пузырь. Поэтому все, чем им остается заниматься, это давить и издеваться над людьми в СИЗО, заниматься самопиаром и манипуляцией ", - написал нардеп.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ожидает, что дело в отношении народного депутата Александра Онищенко в этом году будет направлено в суд.

Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.