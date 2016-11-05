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О.Онищенко не певен, що НАБУ до кінця року передасть його справу до суду

О.Онищенко не певен, що НАБУ до кінця року передасть його справу до суду

Київ • УНН

 • 9231 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Народний депутат Олександр Онищенко, підозрюваний у вчиненні низки злочинів, не певен, що Національне антикорупційне бюро передасть кримінальну справу стосовно нього до суду до кінця поточного року. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

О.Онищенко зазначив, що аргументи і докази, зазначені у справі не будуть підтверджені в суді.

"Все вказує на те, що до Нового року Ситник не передасть справу до суду. Він і інші добре розуміють, що в суді справа розвалиться. Так як аргументи і докази, які вони самі "створили", "вибили" з людей - в судновому процесі луснуть, як мильна бульбашка. Тому все, чим їм залишається займатися, це тиснути і знущатися над людьми в СІЗО, займатися самопіаром і маніпуляцією", - зазначив написав нардеп.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник очікує, що справа стосовно народного депутата Олександра Онищенка у цьому році буде спрямована до суду.

Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.

Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.

О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Українські Національні Новини

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