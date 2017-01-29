А.Олеся и его жену перезахоронили на столичном Лукьяновском кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Александра Олеся и его жену Веру перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве, передает корреспондент УНН.
На Лукьяновском кладбище состоялась церемония перезахоронения А.Олеся и его жены. Их могилы начинают "Аллею почетных перезахоронений".
"А.Олесь пожалуй первым заложит" Аллею почетных перезахоронений ", - сказал министр культуры Евгений Нищук.
Он не исключил, что со временем Украина будет возвращать на свою территории военно-политических, научных и общественных деятелей.
Во время церемонии перезахоронения были исполнены песни на стихи А.Олеся.
Напомним, П.Порошенко с женой принял участие в панихиде по А.Олесю .