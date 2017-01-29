А.Олеся и его жену перезахоронили на столичном Лукьяновском кладбище

На Лукьяновском кладбище состоялась церемония перезахоронения А.Олеся и его жены. Их могилы начинают "Аллею почетных перезахоронений".

"А.Олесь пожалуй первым заложит" Аллею почетных перезахоронений ", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

Он не исключил, что со временем Украина будет возвращать на свою территории военно-политических, научных и общественных деятелей.

Во время церемонии перезахоронения были исполнены песни на стихи А.Олеся.

Напомним, П.Порошенко с женой принял участие в панихиде по А.Олесю .