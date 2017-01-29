О.Олеся та його дружину перепоховали на столичному Лук'янівському кладовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Олександра Олеся та його дружину Віру перепоховали на Лук'янівському кладовищі у Києві, передає кореспондент УНН.
На Лук'янівському кладовищі відбулася церемонія перепоховання О.Олеся та його дружини. Їх могили започатковують "Алею почесних перепоховань".
"О.Олесь мабуть першим закладе "Алею почесних перепоховань", - сказав міністр культури Євген Нищук.
Він не виключив, що з часом Україна повертатиме на свою територію військово-політичних, наукових та громадських діячів.
Під час церемонії перепоховання були виконані пісні на вірші О.Олеся.
Нагадаємо, П.Порошенко з дружиною взяв участь у панахиді за О.Олесем.