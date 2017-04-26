А.Лукашенко пообещал способствовать установлению мира в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27200 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91805 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147156 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113035 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114305 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103264 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106709 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151381 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
А.Лукашенко пообещал способствовать установлению мира в Украине

А.Лукашенко пообещал способствовать установлению мира в Украине

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что Беларусь сделает все необходимое ради установления мира в Украине. Об этом он сообщил во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Будьте уверены, Петр Алексеевич, весь украинский народ, мы будем работать, что и делаем сейчас, включая вашу просьбу. Вы мне не можете сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу о международных отношений, в контактах между нами, в работе контактной группы, когда вы попросили, чтобы мы обеспечивали ее работу. Скажите, что мы еще можем сделать, на что мы можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов, и мы обязательно это сделаем. Мы будем делать все, во имя того, чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения", - отметил А.Лукашенко.

Как сообщал УНН, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины.

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