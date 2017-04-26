А.Лукашенко пообещал способствовать установлению мира в Украине

"Будьте уверены, Петр Алексеевич, весь украинский народ, мы будем работать, что и делаем сейчас, включая вашу просьбу. Вы мне не можете сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу о международных отношений, в контактах между нами, в работе контактной группы, когда вы попросили, чтобы мы обеспечивали ее работу. Скажите, что мы еще можем сделать, на что мы можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов, и мы обязательно это сделаем. Мы будем делать все, во имя того, чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения", - отметил А.Лукашенко.

Как сообщал УНН, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины.