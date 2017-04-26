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О.Лукашенко пообіцяв сприяти встановленню миру в Україні

О.Лукашенко пообіцяв сприяти встановленню миру в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь зробить все необхідно заради встановлення миру в Україні. Про це він повідомив під час вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі на ЧАЕС з Президентом України Петром Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Будьте певні, Петре Олексійовичу, увесь український народе, ми будемо працювати, що і робимо зараз, включаючи ваше прохання. Ви мені не можете сьогодні дорікнути, що я не виконав хоча б одне ваше доручення чи прохання щодо міжнародних відносин, в контактах між нами, в роботі контактної групи, коли ви попросили, щоб ми забезпечували її роботу. Скажіть, що ми ще можемо зробити, на що ми можемо бути здатні, в ім’я миру і дружби наших народів, і ми обов’язково це зробимо. Ми будемо робити все, в ім’я того, щоб у нас завжди був мир і порядні відносини”, — зазначив О.Лукашенко.

Як повідомляв УНН, О.Лукашенко запевнив у недопущенні втягнення Білорусі у війну проти України.

Українські Національні Новини

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