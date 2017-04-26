О.Лукашенко пообіцяв сприяти встановленню миру в Україні

“Будьте певні, Петре Олексійовичу, увесь український народе, ми будемо працювати, що і робимо зараз, включаючи ваше прохання. Ви мені не можете сьогодні дорікнути, що я не виконав хоча б одне ваше доручення чи прохання щодо міжнародних відносин, в контактах між нами, в роботі контактної групи, коли ви попросили, щоб ми забезпечували її роботу. Скажіть, що ми ще можемо зробити, на що ми можемо бути здатні, в ім’я миру і дружби наших народів, і ми обов’язково це зробимо. Ми будемо робити все, в ім’я того, щоб у нас завжди був мир і порядні відносини”, — зазначив О.Лукашенко.

Як повідомляв УНН, О.Лукашенко запевнив у недопущенні втягнення Білорусі у війну проти України.