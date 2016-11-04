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15 марта, 19:03 • 114762 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165259 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137165 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129687 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105300 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101316 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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А.Домбровский оказался самым скромным винничанином во власти - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Уровень жизни украинских власть имущих, ставший известным благодаря реформе е-декларирования. Показали свои доходы и представители винницкого "истеблишмента". Например, Премьер-министр Владимир Гройсман - один из самых богатых людей в Восточной Европе. Как сообщает сайт I-Vin, премьер наличными хранит 2,4 млн гривен, 460 тыс. евро и 870 тыс. долларов, а его супруга - 1,6 млн гривен и 372 тыс. долларов наличных. На счетах в банках - еще 2,6 млн гривен, передает УНН.

По информации СМИ, В.Гройсман задекларировал 9 собственных часов (торговая марка: Ulysse Nardin, Audemars Piguet, два Rolex, Parmigiani, два Girard-Perregaux и два Breguet), и 3 хронометры, принадлежащих супруге (два Ulysse Nardin и Boucheron).

В.Гройсман является землевладельцем, в его собственности – примерно 10 тыс. гектар в Винницком районе и в самой Виннице. Премьер владеет автомобилем Land Rover Range Rover 2013 года выпуска. Жена владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска.

Сын президента Алексей Порошенко задекларировал ряд объектов недвижимости и три автомобиля. ГАЗ 14, BMW 320i (стоимость 424 тыс. грн.) и Lend Rover Discovery (стоимость 680 тыс. грн.). Однако в случае с Алексеем Петровичем, честность его декларации вызывает больше уважения, чем если бы потомок одного из самых мощных бизнесов оказался показательно-бедным.

Еще один миллионер – Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украины. Его семья имеет наличные средства в сумме 820 тыс. грн, на банковских счетах – еще 51 тыс. 236 грн. При этом у В.Кистиона и у его жены в собственности находится более 50 тыс. га земли.

Бывший скромный директор Департамента архитектуры Винницкого горсовета Максим Мартынюк – первый заместитель министра агрополитики. Вместе со статусом выросли и его доходы – его доходы превышают богатства многих должностных лиц-мастодонтов.

В собственности М.Мартынюка – земли площадью 23 140 кв.м и 5 685 кв.м. На его жену записаны квартира площадью 74,4 кв.м.,дом в 229 кв.м. и еще два домика 40 и 43 кв.м. В Киеве семья получила в безвозмездное пользование комнату площадью 23 кв.м и дачный дом в Пуще-Водице площадью почти 60 кв.м.

Семья Мартынюков коллекционирует предметы старины. Ими были задекларированы иконы, картины, а также драгоценности.

Исключением стал Александр Домбровский, который с 2002 был городским головой, а в 2005-2010 гг возглавлял Винницкую ОГА.

Согласно его электронной декларацией, А.Домбровский имеет одну квартиру в Виннице, и еще одно жилье – в столице, где исполняет обязанности народного депутата. По данным системы "Рада", Александр Домбровский – один из парламентариев с самыми высокими показателями присутствия на заседаниях.

Ценных вещей и часов у супругов Домбровских лишь на чуть более чем 4 тыс. долл. Также интересно, что в то время как другие чиновники-винничане декларируют часы, иконы А.Домбровский, согласно его декларации, является владельцем патентов на собственные изобретения.

Украинские Национальные Новости

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