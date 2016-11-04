А.Домбровский оказался самым скромным винничанином во власти - СМИ

По информации СМИ, В.Гройсман задекларировал 9 собственных часов (торговая марка: Ulysse Nardin, Audemars Piguet, два Rolex, Parmigiani, два Girard-Perregaux и два Breguet), и 3 хронометры, принадлежащих супруге (два Ulysse Nardin и Boucheron).

В.Гройсман является землевладельцем, в его собственности – примерно 10 тыс. гектар в Винницком районе и в самой Виннице. Премьер владеет автомобилем Land Rover Range Rover 2013 года выпуска. Жена владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска.

Сын президента Алексей Порошенко задекларировал ряд объектов недвижимости и три автомобиля. ГАЗ 14, BMW 320i (стоимость 424 тыс. грн.) и Lend Rover Discovery (стоимость 680 тыс. грн.). Однако в случае с Алексеем Петровичем, честность его декларации вызывает больше уважения, чем если бы потомок одного из самых мощных бизнесов оказался показательно-бедным.

Еще один миллионер – Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украины. Его семья имеет наличные средства в сумме 820 тыс. грн, на банковских счетах – еще 51 тыс. 236 грн. При этом у В.Кистиона и у его жены в собственности находится более 50 тыс. га земли.

Бывший скромный директор Департамента архитектуры Винницкого горсовета Максим Мартынюк – первый заместитель министра агрополитики. Вместе со статусом выросли и его доходы – его доходы превышают богатства многих должностных лиц-мастодонтов.

В собственности М.Мартынюка – земли площадью 23 140 кв.м и 5 685 кв.м. На его жену записаны квартира площадью 74,4 кв.м.,дом в 229 кв.м. и еще два домика 40 и 43 кв.м. В Киеве семья получила в безвозмездное пользование комнату площадью 23 кв.м и дачный дом в Пуще-Водице площадью почти 60 кв.м.

Семья Мартынюков коллекционирует предметы старины. Ими были задекларированы иконы, картины, а также драгоценности.

Исключением стал Александр Домбровский, который с 2002 был городским головой, а в 2005-2010 гг возглавлял Винницкую ОГА.

Согласно его электронной декларацией, А.Домбровский имеет одну квартиру в Виннице, и еще одно жилье – в столице, где исполняет обязанности народного депутата. По данным системы "Рада", Александр Домбровский – один из парламентариев с самыми высокими показателями присутствия на заседаниях.

Ценных вещей и часов у супругов Домбровских лишь на чуть более чем 4 тыс. долл. Также интересно, что в то время как другие чиновники-винничане декларируют часы, иконы А.Домбровский, согласно его декларации, является владельцем патентов на собственные изобретения.