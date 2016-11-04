О.Домбровський виявився найскромнішим вінничанином у владі - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, В.Гройсман задекларував 9 власних годинників (торговельна марка: Ulysse Nardin, Audemars Piguet, два Rolex, Parmigiani, два Girard-Perregaux і два Breguet), і 3 хронометри, що належать дружині (два Ulysse Nardin і Boucheron).

В.Гройсман є потужним землевласником, в його власності – біля 10 тис. гектар в Вінницькому районі та в самій Вінниці. Прем'єр володіє автомобілем Land Rover Range Rover 2013 року випуску. Дружина володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2011 випуску.

Син президента Олексій Порошенко задекларував низку об’єктів нерухомості та три автомобілі. ГАЗ 14, BMW 320i (вартість 424 тис. грн.) та Lend Rover Discovery (вартість 680 тис. грн.). Однак у випадку з Олексієм Петровичем, чесність його декларацію викликає більше поваги, ніж якби нащадок одного з найпотужніших бізнесів виявився показово-бідним.

Ще один мільйонер – Володимир Кістіон, віце-прем’єр-міністр України. Його родина має готівкові кошти у сумі 820 тис. грн, на банківських рахунках – ще 51 тис. 236 грн. При цьому у Кістіона та у його дружини у власності знаходиться понад 50 000 га землі.

Колишній скромний директор Департаменту архітектури Вінницької міськради Максим Мартинюк – нині перший заступник міністра агрополітики. Разом зі статусом зросли й його доходи – його статки перевершують багатство багатьох посадовців-мастодонтів.

У власності Мартинюка – землі площею 23 140 кв.м та 5 685 кв.м. На його дружину записані квартира площею 74,4 кв.м.,будинок у 229 кв.м. та ще два будиночки 40 та 43 кв.м. У Києві родина отримала у безоплатне користування кімнату площею 23 кв.м та дачний будинок у Пущі-Водиці площею майже 60 кв.м.

Родина Мартинюків колекціонує предмети старовини. Ними були задекларовані низка ікон, картин, а також коштовності.

Винятком став Олександр Домбровський, який з 2002 був міським головою, а 2005-2010 рр очолював Вінницьку ОДА.

Згідно з його електронною декларацією, Домбровський має одну квартиру в Вінниці, та ще одне помешкання – в столиці, де виконує обов’язки народного депутата. За даними системи «Рада», Олександр Домбровський – один з парламентарів з найвищими показниками присутності на засіданнях.

Коштовних речей та годинників у подружжя Домбровських лише на трохи більше ніж 4 000 дол. Також цікаво, що той час як інші посадовці-вінничани декларують годинники, ікони Домбровський, згідно з його декларацією, є власником патентів на власні винаходи.