А.Данилюк: Украина через несколько дней предоставит МВФ расчеты последствий блокады ОРДЛО

"Совет директоров МВФ хотел получить точную картину того, что происходит (в связи с блокадой оккупированных территорий - ред.)", - Сказал А.Данилюк.

При этом он добавил: "МВФ как кредитор должен понять, каким будет влияние на бюджет, потому что это является финансовым документом государства и чрезвычайно важным для МВФ".

Он сообщил также, что те расчеты, которые запросил МВФ, будут предоставлены украинской стороной, как только они будут готовы.

"Надеюсь, это пару дней", - сказал Данилюк.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что официальная позиция МВФ заключается в том, что они отсрочили предоставление транша из-за ожидания от украинской стороны расчетов о последствиях блокады оккупированных территорий Донбасса, А.Данилюк сказал: "Мы должны проговорить на самом деле все эти цифры, чтобы все понимать".

А на вопрос о том, какой будет процедура предоставления транша, и будет ли снова приезжать миссия МВФ в Украину, министр финансов ответил: "Ни в коем случае. У нас документы все подписаны, мы были готовы к Совету директоров. Сейчас просто дополнительная информация для совета директоров, которая (должна быть предоставленной - ред.), будет предоставлена ​​представителем Украины и руководителем миссии. Процедурно ничего не меняется".

Данилюк также сказал, что Украина заинтересована в предоставлении полной информации, которая "отражала бы ситуацию на момент принятия решения".

Отвечая на вопрос о том, что, когда была встреча с руководителями фракций, Президент и Премьер отправились на переговоры после звонка с МВФ, министр финансов сообщил, что во время этого телефонного общения была достигнута договоренность, "что в течение 1-2 дней мы завершим соответствующие расчеты".

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины. Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине в соответствии с четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленной Украине 30 апреля 2014.

Последняя актуально миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит получить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд долл.