А.Данилюк: Украина через несколько дней предоставит МВФ расчеты последствий блокады ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Через несколько дней Украина предоставит Международному валютному фонду расчеты об экономических последствиях блокады оккупированных территорий Донбасса, што приостановило решение вопроса предоставления Украине очередного транша кредита от МВФ. Об этом в интервью журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
"Совет директоров МВФ хотел получить точную картину того, что происходит (в связи с блокадой оккупированных территорий - ред.)", - Сказал А.Данилюк.
При этом он добавил: "МВФ как кредитор должен понять, каким будет влияние на бюджет, потому что это является финансовым документом государства и чрезвычайно важным для МВФ".
Он сообщил также, что те расчеты, которые запросил МВФ, будут предоставлены украинской стороной, как только они будут готовы.
"Надеюсь, это пару дней", - сказал Данилюк.
Отвечая на вопрос, означает ли это, что официальная позиция МВФ заключается в том, что они отсрочили предоставление транша из-за ожидания от украинской стороны расчетов о последствиях блокады оккупированных территорий Донбасса, А.Данилюк сказал: "Мы должны проговорить на самом деле все эти цифры, чтобы все понимать".
А на вопрос о том, какой будет процедура предоставления транша, и будет ли снова приезжать миссия МВФ в Украину, министр финансов ответил: "Ни в коем случае. У нас документы все подписаны, мы были готовы к Совету директоров. Сейчас просто дополнительная информация для совета директоров, которая (должна быть предоставленной - ред.), будет предоставлена представителем Украины и руководителем миссии. Процедурно ничего не меняется".
Данилюк также сказал, что Украина заинтересована в предоставлении полной информации, которая "отражала бы ситуацию на момент принятия решения".
Отвечая на вопрос о том, что, когда была встреча с руководителями фракций, Президент и Премьер отправились на переговоры после звонка с МВФ, министр финансов сообщил, что во время этого телефонного общения была достигнута договоренность, "что в течение 1-2 дней мы завершим соответствующие расчеты".
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).
После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины. Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.
В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.
Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине в соответствии с четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленной Украине 30 апреля 2014.
Последняя актуально миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит получить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд долл.