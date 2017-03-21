О.Данилюк: Україна за кілька днів надасть МВФ розрахунки щодо наслідків блокади ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Через кілька днів Україна надасть Міжнародному валютному фонду розрахунки про економічні наслідки блокади окупованих територій Донбасу, що призупинило вирішення питання надання Україні чергового траншу кредиту від МВФ. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
"Рада директорів МВФ хотіла отримати точну картину того, що відбувається (у зв'язку з блокадою окупованих територій – ред.)", - сказав О.Данилюк.
При цьому він додав: "МВФ як кредитор мала зрозуміти, яким буде вплив на бюджет, тому що це є фінансовим документом держави і надзвичайно важливим для МВФ".
Він повідомив також, що ті розрахунки, які запросив МВФ, будуть надані українською стороною, щойно вони будуть готові.
"Сподіваюся, це пару днів", - сказав О.Данилюк.
Відповідаючи на питання, чи означає це, що офіційна позиція МВФ полягає в тому, що вони відтермінували надання траншу через очікування від української сторони розрахунків про наслідки блокади окупованих територій Донбасу, О.Данилюк сказав: "Ми маємо проговорити насправді всі ці цифри, щоб усе розуміти".
А на питання про те, якою буде процедура надання траншу, і чи буде знову приїжджати місія МВФ в Україну, міністр фінансів відповів: "Ні в якому разі. У нас документи усі підписані, ми були готові до Ради директорів. Зараз просто додаткова інформація для Ради директорів, яка (має бути наданою - ред.), буде надана представником України і керівником місії. Процедурно нічого не міняється".
О.Данилюк також сказав, що Україна зацікавлена у наданні повної інформації, яка б "відображала ситуацію на момент прийняття рішення".
Відповідаючи на питання про те, що, коли була зустріч з керівниками рфакцій фракцій, Президент і Прем’єр відбули на переговори після дзвінка з МВФ, міністр фінансів повідомив, що під час цього телефонного спілкування було досягнуто домовленість, "що протягом 1-2 днів ми завершимо відповідні розрахунки".
Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).
Після цього МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.
У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ. Зокрема, йшлося про уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду ОРДЛО, та захоплення бойовиками українських підприємств.
Нагадаємо, НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.
Остання на часі місія МВФ відвідала Київ в період з 3 по 17 листопада 2016 року. У МВФ повідомили, що завершення третього перегляду уможливить транш обсягом в близько 1 млрд дол. США, а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування становитиме близько 8,32 млрд дол.