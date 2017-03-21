О.Данилюк: Україна за кілька днів надасть МВФ розрахунки щодо наслідків блокади ОРДЛО

"Рада директорів МВФ хотіла отримати точну картину того, що відбувається (у зв'язку з блокадою окупованих територій – ред.)", - сказав О.Данилюк.

При цьому він додав: "МВФ як кредитор мала зрозуміти, яким буде вплив на бюджет, тому що це є фінансовим документом держави і надзвичайно важливим для МВФ".

Він повідомив також, що ті розрахунки, які запросив МВФ, будуть надані українською стороною, щойно вони будуть готові.

"Сподіваюся, це пару днів", - сказав О.Данилюк.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що офіційна позиція МВФ полягає в тому, що вони відтермінували надання траншу через очікування від української сторони розрахунків про наслідки блокади окупованих територій Донбасу, О.Данилюк сказав: "Ми маємо проговорити насправді всі ці цифри, щоб усе розуміти".

А на питання про те, якою буде процедура надання траншу, і чи буде знову приїжджати місія МВФ в Україну, міністр фінансів відповів: "Ні в якому разі. У нас документи усі підписані, ми були готові до Ради директорів. Зараз просто додаткова інформація для Ради директорів, яка (має бути наданою - ред.), буде надана представником України і керівником місії. Процедурно нічого не міняється".

О.Данилюк також сказав, що Україна зацікавлена у наданні повної інформації, яка б "відображала ситуацію на момент прийняття рішення".

Відповідаючи на питання про те, що, коли була зустріч з керівниками рфакцій фракцій, Президент і Прем’єр відбули на переговори після дзвінка з МВФ, міністр фінансів повідомив, що під час цього телефонного спілкування було досягнуто домовленість, "що протягом 1-2 днів ми завершимо відповідні розрахунки".

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

Після цього МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.

У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ. Зокрема, йшлося про уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду ОРДЛО, та захоплення бойовиками українських підприємств.

Нагадаємо, НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Остання на часі місія МВФ відвідала Київ в період з 3 по 17 листопада 2016 року. У МВФ повідомили, що завершення третього перегляду уможливить транш обсягом в близько 1 млрд дол. США, а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування становитиме близько 8,32 млрд дол.