А.Данилюк предупредил об опасности восстановления налоговой милиции

"Сегодня депутатами налогового комитета Верховной Рады инициированы изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес будет снова легитимизирован", - отметил он.

По словам А.Данилюка, "этот репрессивный орган" уже месяц находится "вне закона".

"Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиция неприемлемо. Это "наследие" должно отойти в прошлое. Призываю не поддерживать поправки о возврате налоговой милиции", - подчеркнул министр.

Напомним, Минфин подал законопроект о финансовой полиции в Кабмин.