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О.Данилюк попередив про небезпеку відновлення податкової міліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що у Верховній Раді ініційовано зміни, які відновлять податкову міліцію, і відповідний законопроект вже включено до сьогоднішнього порядку денного. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

О.Данилюк попередив про небезпеку відновлення податкової міліції

"Сьогодні депутатами податкового комітету Верховної Ради ініційовано зміни, які відновлять податкову міліцію, попри позицію Мінфіну. Відповідний законопроект під іронічною назвою “Щодо оподаткування спадщини” вже включено до сьогоднішнього порядку денного. Якщо Рада підтримає ці зміни, орган, який роками “кошмарив” бізнес, буде знову легітимізований", - зазначив він.

Зі слів О.Данилюка, наразі "цей репресивний орган" вже місяць перебуває "поза законом".

"Я продовжую притримуватись позиції, що відновлення податкової міліція неприйнятне. Ця “спадщина” має відійти у минуле.
Закликаю не підтримувати правки щодо повернення податкової міліції", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Мінфін подав законопроект про фінансову поліцію до Кабміну.

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