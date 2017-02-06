А.Данилюк ожидает решения суда в Лондоне по "долгу Януковича" в районе апреля

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Высокий суд Лондона может вынести решение по иску России к Украине по выплате кредита в 3 миллиарда долларов, который в декабре 2013 года получило украинское правительство от РФ, который называют "долгом Януковича", в районе апреля 2017 года. Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.