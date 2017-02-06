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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Данилюк ожидает решения суда в Лондоне по "долгу Януковича" в районе апреля

Киев • УНН

 • 6809 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Высокий суд Лондона может вынести решение по иску России к Украине по выплате кредита в 3 миллиарда долларов, который в декабре 2013 года получило украинское правительство от РФ, который называют "долгом Януковича", в районе апреля 2017 года. Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

А.Данилюк ожидает решения суда в Лондоне по "долгу Януковича" в районе апреля

"Мы для себя так оценили, что это может быть в апреле (решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича" - ред.)", - Сказал А.Данилюк.

Он отметил, что надеется на положительное решение для Украины.

"2 недели назад были слушания в Лондоне, они проходили в течение трех дней, там Украина доказала свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Какое оно будет, никто не знает", - сказал А.Данилюк.

Напомним, Высокий суд Англии завершил слушания по делу "долга Януковича".

В феврале 2016 года компания TheLawDebentureTrustCorporationPLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.

Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска TheLawDebentureTrustCorporationPLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.

Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн долл., а также судебные расходы.

В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

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