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О.Данилюк очікує рішення суду в Лондоні щодо "боргу Януковича" у районі квітня

Київ • УНН

 • 6809 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Високий суд Лондона може винести рішення за позовом Росії до України щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають "боргом Януковича", в районі квітня 2017 року. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

О.Данилюк очікує рішення суду в Лондоні щодо "боргу Януковича" у районі квітня

"Ми для себе так оцінили, що це може бути біля квітня (рішення Високого суду Лондона щодо "боргу Януковича" - ред.)", - сказав О.Данилюк.

Він зазначив, що сподівається на позитивне рішення для України.

"2 тижні тому були слухання в Лондоні, вони проходили протягом трьох днів, там Україна довела свою позицію. Зараз суддя готує рішення. Яке воно буде, ніхто не знає", - сказав О.Данилюк.

Нагадаємо, Високий суд Англії завершив слухання у справі “боргу Януковича”.

У лютому 2016 року компанія TheLawDebentureTrustCorporationPLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.

Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову TheLawDebentureTrustCorporationPLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.

Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 млн дол., а також судові витрати.

Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.

Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.

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