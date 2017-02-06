О.Данилюк очікує рішення суду в Лондоні щодо "боргу Януковича" у районі квітня

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Високий суд Лондона може винести рішення за позовом Росії до України щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають "боргом Януковича", в районі квітня 2017 року. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.