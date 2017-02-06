О.Данилюк очікує рішення суду в Лондоні щодо "боргу Януковича" у районі квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Високий суд Лондона може винести рішення за позовом Росії до України щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають "боргом Януковича", в районі квітня 2017 року. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми для себе так оцінили, що це може бути біля квітня (рішення Високого суду Лондона щодо "боргу Януковича" - ред.)", - сказав О.Данилюк.
Він зазначив, що сподівається на позитивне рішення для України.
"2 тижні тому були слухання в Лондоні, вони проходили протягом трьох днів, там Україна довела свою позицію. Зараз суддя готує рішення. Яке воно буде, ніхто не знає", - сказав О.Данилюк.
Нагадаємо, Високий суд Англії завершив слухання у справі “боргу Януковича”.
У лютому 2016 року компанія TheLawDebentureTrustCorporationPLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.
Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову TheLawDebentureTrustCorporationPLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.
Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 млн дол., а також судові витрати.
Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.
Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.