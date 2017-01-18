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А.Данилюк: наблюдательный совет ПриватБанка возглавил легендарный банкир Э.Акчакоча

А.Данилюк: наблюдательный совет ПриватБанка возглавил легендарный банкир Э.Акчакоча

Киев • УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Новый наблюдательный совет ПриватБанка сформирован  из лучших мировых специалистов, возглавил его легендарный банкир Энгин Акчакоча, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера состоялась первая встреча нового наблюдательного совета ПриватБанка и избрано его голову. На практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины. Это сложно переоценить. Если бы такой наблюдательный совет был в Привате до национализации, многие проблемы просто не возникли бы. Ранее из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете нет независимых членов и еще и он  состоит из акционеров банка, он  действует в интересах собственников, а не вкладчиков ", - отметил А. Данилюк.

По словам министра, "новый наблюдательный совет государственного Привата сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в ней составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций".

"Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независимый. Просто показательно, и как контраст с прошлым, что заседание наблюдательного совета, собрание, на котором выбирали председателя и независимого аудитора для подтверждения ежегодной отчетности, прошло, когда я был в Давосе. Теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнеса, а в интересах государства и в соответствии с законом ", - добавил он.

На этом также настаивал Президент и Премьер-министр, отметил глава Минфина.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран сегодня председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", - подытожил А.Данилюк.

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