О.Данилюк: наглядову раду ПриватБанку очолив легендарний банкір Е.Акчакоча

"Вчора відбулась перша зустріч нової наглядової ради ПриватБанку та обрано її голову. На практиці впроваджується краще корпоративне управління в найбільшому банку України. Це складно переоцінити. Бо якби така наглядова рада була у Приваті до націоналізації, багато проблем просто не виникли б. Раніше з трьох членів ради, двоє були власниками банку і всієї групи Приват, якій видавались кредити. Звичайно, коли в наглядовій раді немає незалежних членів та й ще і вона складається з акціонерів банку, вона діє в інтересах власників, а не вкладників", - зазначив О.Данилюк.

Зі слів міністра, "нова наглядова рада державного Привату сформована з кращих світових професіоналів, і більшість в ній становлять іноземці та представники міжнародних фінансових організацій".

"Та найголовніше, що нова наглядова рада є справді незалежною. Просто показово, і як контраст з минулим, що засідання наглядової ради, зібрання, на якому обирали голову та незалежного аудитора для підтвердження щорічної звітності, пройшло, коли я був у Давосі. Тепер наглядова рада буде приймати рішення не в інтересах окремих людей чи бізнесів, а в інтересах держави та згідно з законом", - додав він.

На цьому також наполягав Президент та Прем'єр-міністр, зауважив голова Мінфіну.

"Впевнений, Енгін Акчакоча, якого обрано сьогодні головою ради чудово справиться з новими обов’язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а сьогодні допомагатиме відбудувати найбільший банк у державі", - підсумував О.Данилюк.

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня минулого року розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.