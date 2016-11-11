О.Айвазовская назвала вероятным представление нескольких вариантов дорожных карт по "Минску"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-за того, что стороны конфликта в Донбассе имеют разногласия во взглядах на ключевые моменты минских соглашений, то, вероятно, до конца ноября будут представлены несколько вариантов дорожных карт по выполнению минских соглашений. Об этом в интервью "Фокусу" рассказала эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"У каждой из сторон очень разное видение того, как должна выглядеть дорожная карта. Сложно представить, как составить согласованный всеми документ. Даже этап обеспечения безопасности рассматривается Украиной как длительный и глубокий, с гарантиями всех сторон, с привлечением полицейской миссии ОБСЕ, о чем фактически еще не начиналась дискуссия. Здесь тоже есть кардинальные отличия: РФ хочет, чтобы эта минимальная миссия состояла из нескольких сотен человек с легким вооружением. А Украина намерена обеспечить транзитный правопорядок, который позволит спокойно передать всю власть в ОРДЛО под фактическую юрисдикцию Украины. Таким образом, очень вероятно, что до конца ноября будут представлены несколько дорожных карт со всех сторон", - сказала она.
Как сообщал УНН, Ольга Айвазовская заявила, что из-за лучших внешних обстоятельств полицейская миссия ОБСЕ сможет работать на Донбассе через 3-6 месяцев.