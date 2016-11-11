О.Айвазовська назвала ймовірним представлення кількох варіантів дорожніх карт щодо "Мінська"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Через те, що сторони конфлікту на Донбасі мають розбіжності у поглядах на ключові моменти мінських угод, то, ймовірно, до кінця листопада буде представлено декілька варіантів дорожніх карт з виконання мінських угод. Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповіла експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
"У кожної зі сторін дуже різне бачення того, як має виглядати дорожня карта. Складно уявити, як скласти узгоджений усіма документ. Навіть етап встановлення безпеки розглядається Україною як тривалий та глибокий, з гарантіями усіх сторін, з залученням поліцейської місії ОБСЄ, про що фактично ще не починалася дискусія. Тут теж є кардинальні відмінності: РФ хоче, щоб ця мінімальна місія складалась із кількох сотень осіб з легким озброєнням. А Україна має намір забезпечити транзитний правопорядок, який дозволить спокійно передати всю владу в ОРДЛО під фактичну юрисдикцію Україні. Таким чином, дуже ймовірно, що до кінця листопада будуть представлені кілька дорожніх карт від усіх сторін", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, Ольга Айвазовська заявила, що за найкращих зовнішніх обставин поліцейська місія ОБСЄ зможе працювати на Донбасі через 3-6 місяців.