NYT получила Пулитцеровскую премию за материалы о влиянии Путина за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за международной журналистике за материалы о российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте премии, передает УНН.
"За материалы о попытках Владимира Путина распространить российское влияние за рубежом", - говорится в комментарии.
Серия материалов называлась "Российские темные искусства".
Также сообщается, что премию за расследование в журналистике получило издание Charleston Gazette-Mail.
Пулитцеровская премия вручается с 1917 года, она является одной из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.