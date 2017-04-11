NYT отримала Пулітцерівську премію за матеріали про вплив В.Путіна за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Газета The New York Times отримала Пулітцерівську премію за міжнародною журналістиці за матеріали про російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.
“За матеріали про спроби Володимира Путіна поширити російський вплив за кордоном,” — йдеться в коментарі.
Серія матеріалів називалася “Російські темні мистецтва”.
Також повідомляється, що премію за розслідування в журналістиці отримало видання Charleston Gazette-Mail.
Пулітцерівська премію вручають із 1917 року, вона є однією з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру.