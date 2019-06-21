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Няню осудили за пытки девочки с ДЦП

Киев • УНН

 • 10888 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Суд в Харькове признал виновной няню в пытках девочки с ДЦП и назначил ей лишения свободы на 3 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Няню осудили за пытки девочки с ДЦП

"Приговором Дзержинского районного суда г. Харькова 48-летняя женщина признана виновной в пытках ребенка с инвалидностью (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В суде обвинение доказало, что женщина, которая работала няней, систематически издевалась над несовершеннолетней девочки.

"В ходе судебного разбирательства мы установили все ужасные подробности трагедии происходили с ребенком. Только в течение трех дней марта 2018 года женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол", - прокомментировала процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

По ее словам, что пытки были зафиксированы видеорегистратором, который установила в квартире мать потерпевшей ребенка. Проведена экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Кроме того, нанесение телесных повреждений девочке так же подтвердили эксперты.

В то же время, во время судебного следствия обвиняемая отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

Как сообщал УНН, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки с инвалидностью с детства с ДЦП.

Она пожаловалась, что няня девочки воспитывает ее ребенка побоями. Женщина предоставила также видеозапись, подтверждающий ее слова. Также мать ребенка рассказала, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения. После этого установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

Учитывая характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления и личность обвиняемого, прокурор просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - 5 лет лишения свободы.

После изучения всех материалов, будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы.

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