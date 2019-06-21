Няню засудили за катування дівчинки з ДЦП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Суд у Харкові визнав винною няню у катуванні дівчинки з ДЦП і призначив їй позбавлення волі на 3 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова 48–річну жінку визнано винною в катуванні дитини з інвалідністю (ч. 1 ст. 127 КК України). Суд призначив жінці покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. До набрання вироком чинності засудженій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
В суді обвинувачення довело, що жінка, яка працювала нянею, систематично знущалася з неповнолітньої дівчинки.
"В ході судового розгляду ми встановили всі жахливі подробиці трагедії, що відбувалися з дитиною. Лише протягом трьох днів березня 2018 року жінка наносила дівчинці численні удари по різних частинах тіла, з них не менше 30 – в обличчя. Вона вимагала від безпорадної дитини виконувати команди, примушувала пити воду, при цьому затискала їй пальцями ніс, штовхала та навіть кидала на підлогу", - прокоментувала процесуальний керівник у провадженні Наталія Клочко.
За її словами, що катування були зафіксовані відеореєстратором, який встановила у квартирі мати потерпілої дитини. Проведена експертиза не виявила на відео жодних ознак монтажу. Крім того, завдання тілесних ушкоджень дівчинці так само підтвердили експерти.
Водночас, під час судового слідства обвинувачена відмовлялася свідчити, намагалася перекласти відповідальність на матір дитини та не висловлювала каяття.
Як повідомляв УНН, у березні минулого року до правоохоронних органів звернулася мама 14-річної дівчинки з інвалідністю з дитинства з ДЦП.
Вона поскаржилася, що няня дівчинки виховує її дитину побоями. Жінка надала також відеозапис, який підтверджував її слова. Також мати дитини розповіла, що виявила на тілі доньки синці та чисельні ушкодження. Після цього встановила у квартирі відеореєстратор. Камера зафіксувала, як няня била дитину, коли вони залишалися вдвох.
Враховуючи характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення й особу обвинуваченої, прокурор просила суд призначити максимальне покарання, передбачене санкцією статті – 5 років позбавлення волі.
Після вивчення усіх матеріалів, буде вирішене питання про можливість подання апеляційної скарги.