Нужно заставить путина уважать нашу свободу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно заставить российского диктатора владимира путина уважать Украину, Европу и международное право. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

"Нам нужно заставить осознать этого диктатора (путина - ред.), что он должен уважать нас, уважать Европу, уважать международное право, нашу свободу и свободу всех государств", - сказал Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили изоляцию российского диктатора владимира путина.