Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС необходимость «отбросить иррациональные страхи» относительно украинских ударов по легитимным военным целям на российской территории и указал на необходимость «расширить зону применения», сообщили УНН в МИД Украины.

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Глава МИД, как сообщается, «отметил необходимость отбросить иррациональные страхи относительно украинских ударов по легитимным военным целям на российской территории, в частности по местам концентрации российских войск и техники, военным аэродромам, складам вооружения и логистическим центрам».

«Эти удары являются полностью правомерными с точки зрения международного права и могут реально ускорить завершение войны. Некоторые решения по этому поводу уже были приняты. Они помогли нам сорвать российское наступление на Харьков. Нам нужно сделать дальнейшие шаги и расширить зону применения», - отметил министр.

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