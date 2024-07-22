Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС отбросить страхи относительно ударов по военным целям РФ. Он отметил необходимость расширить зону применения таких ударов для ускорения завершения войны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС необходимость «отбросить иррациональные страхи» относительно украинских ударов по легитимным военным целям на российской территории и указал на необходимость «расширить зону применения», сообщили УНН в МИД Украины.
Детали
Глава МИД, как сообщается, «отметил необходимость отбросить иррациональные страхи относительно украинских ударов по легитимным военным целям на российской территории, в частности по местам концентрации российских войск и техники, военным аэродромам, складам вооружения и логистическим центрам».
«Эти удары являются полностью правомерными с точки зрения международного права и могут реально ускорить завершение войны. Некоторые решения по этому поводу уже были приняты. Они помогли нам сорвать российское наступление на Харьков. Нам нужно сделать дальнейшие шаги и расширить зону применения», - отметил министр.
россия ежемесячно сбрасывает до 3500 управляемых авиабомб на Украину - Кулеба22 июля 2024, 11:02 • 17829 просмотров