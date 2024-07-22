россия ежемесячно сбрасывает от 3 200 до 3 500 управляемых авиабомб на Украину. Об этом сообщил в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщили УНН в МИД Украины.

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Кулеба, который принял онлайн-участие в заседании министров ЕС, напомнил, что самым большим стратегическим преимуществом россии все еще остается ее воздушный террор.

Он подчеркнул, что "рф ежемесячно сбрасывает от 3 200 до 3 500 управляемых авиабомб на гражданских людей, военных и критическую инфраструктуру Украины".

"Украина нуждается в возможностях для уничтожения носителей управляемых авиабомб, в частности российских боевых самолетов на аэродромах и в небе. Дальнобойные авиаудары и современная противовоздушная оборона являются основой для прекращения ежедневного российского террора", - подчеркнул министр.

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