"Нулевую" растаможку убирают: Рада вернула пошлины на ввоз автомобилей в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада вернула пошлины и налогообложение на ввоз автомобилей в Украину, сообщили УНН из депутатского корпуса.
Детали
Так, речь идет о соответствующем правительственном законопроекте №7418.
Как ожидается, возврат пошлин и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто будет с 1 июля.
Ранее
Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект №7418 от 30 мая, которым предлагает отменить часть льгот на таможне, введенные во время военного положения. В частности, снять льготы на ввоз автомобилей.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено законом №2142:
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- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);
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- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);
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- для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тысяч автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).
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Вместе с тем, предлагается внести изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" для освобождения от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает в собственность легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).