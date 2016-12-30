НТКУ арендовала помещение под Евровидения-2017 за более чем 35 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальная телекомпания Украины арендует "Международный выставочный центр" в Киеве для проведения Евровидения-2017 за 35,1 млн грн. Соответствующее соглашение опубликовано на сайте системы ProZorro.
Согласно договору, заключенному 28 декабря, НТКУ арендует помещение по адресу г. Киев, Броварской проспект, 15, состоящее из трех павильонов и 16 конференц-залов общей площадью 31 тыс кв м, стоимость которых составляет 1,27 млрд. грн.
Договор аренды заключен на срок с 18 марта по 21 мая 2017 года.
При этом НТКУ должна заплатить аванс в размере 28,08 млн. грн в течение 12 дней с даты вступления в силу договора, а остальные - до июня.
При этом стоимость потребленных коммунальных услуг должна быть компенсирована отдельно.
Напомним, конкурс пройдет в Международном выставочном центре. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
В 2016 году певица Джамала победила на конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Это дало право Украины на проведение конкурса в следующем году.