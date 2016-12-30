НТКУ орендувала приміщення під Євробачення-2017 за більше 35 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Національна телекомпанія України орендує “Міжнародний виставковий центр” у Києві для проведення Євробачення-2017 за 35,1 мілн грн. Відповідна угода опублікована на сайті системи ProZorro.
Згідно із договором, укладеним 28 грудня, НТКУ орендує приміщення за адресою м.Київ, Броварський проспект, 15, яке складається із трьох павільйонів та 16 конференц-залів загальною площею 31 тис кв м, вартість яких становить 1,27 млрд грн.
Договір оренди укладений на строк з 18 березня по 21 травня 2017 року.
При цьому НТКУ має заплатити аванс у розмірі 28,08 млн грн упродовж 12 днів із дати вступу в силу договору, а решту — до червня.
При цьому вартість спожитих комунальних послуг має бути компенсована окремо.
Нагадаємо, конкурс пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.
У 2016 році співачка Джамала перемогла на конкурсі “Євробачення” в Стокгольмі. Це дало право України на проведення конкурсу в наступному році.