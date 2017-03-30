Новую радиолокационную станцию ​​ВСУ передал Запорожский оборонпром

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162616 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119457 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118343 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104938 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107251 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155443 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 марта. УНН. В Запорожье передали Вооруженным силам Украины современную радиолокационную станцию 79К6, разработки и производства КП "Научно-производственный комплекс "Искра", об этом сообщили в пресс-службе НПК "Искра", передает УНН.

Передача военного оборудования состоялась в рамках исполнения заказа Министерства обороны Украины. Как отметил директор КП НПК "Искра" Юрий Пащенко, предприятие выполняет заказы Министерства обороны Украины согласно графику, в установленные сроки.

Справка УНН: Радиолокационная станция 79К6 является трехкоординатных радаром кругового обзора, предназначенным для работы в условиях наличия помех естественного и преднамеренного типа. Станция построена на базе цифровой фазированной решетки и имеет 12 независимых приемных лучей, обеспечивающих обнаружения воздушных объектов в угловом секторе до 55 градусов. Одной из ключевых особенностей данной РЛС является высокая средняя мощность излучаемого сигнала - 6 кВт, достигается за счет применения современного многолучевого клистронного передатчика. Такое значение более чем в три раза превосходит значение средней мощности современной транзисторной РЛС. При этом, благодаря более высокому КПД, тратится та же мощность. А высокая стабильность передающей системы в сочетании с высокой частотой повторения зондирующих импульсов позволяют эффективно подавлять пассивные помехи и обнаруживать цели с малыми радиальными скоростями.
Современная высокоэффективная РЛС 79К6 разработана для использования как часть зенитных ракетных войск за выдачу данных о целях на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК), а также как информационная звено с военно-воздушными целями и подразделениями протиповитряннои обороны (ПВО) по обеспечению безопасности полетов.

Напомним, 17 марта УНН сообщал , переговоры о передаче двух американских кораблей Украине на "финальной стадии" .

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