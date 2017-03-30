Новую радиолокационную станцию ​​ВСУ передал Запорожский оборонпром

Передача военного оборудования состоялась в рамках исполнения заказа Министерства обороны Украины. Как отметил директор КП НПК "Искра" Юрий Пащенко, предприятие выполняет заказы Министерства обороны Украины согласно графику, в установленные сроки.

Справка УНН: Радиолокационная станция 79К6 является трехкоординатных радаром кругового обзора, предназначенным для работы в условиях наличия помех естественного и преднамеренного типа. Станция построена на базе цифровой фазированной решетки и имеет 12 независимых приемных лучей, обеспечивающих обнаружения воздушных объектов в угловом секторе до 55 градусов. Одной из ключевых особенностей данной РЛС является высокая средняя мощность излучаемого сигнала - 6 кВт, достигается за счет применения современного многолучевого клистронного передатчика. Такое значение более чем в три раза превосходит значение средней мощности современной транзисторной РЛС. При этом, благодаря более высокому КПД, тратится та же мощность. А высокая стабильность передающей системы в сочетании с высокой частотой повторения зондирующих импульсов позволяют эффективно подавлять пассивные помехи и обнаруживать цели с малыми радиальными скоростями.

Современная высокоэффективная РЛС 79К6 разработана для использования как часть зенитных ракетных войск за выдачу данных о целях на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК), а также как информационная звено с военно-воздушными целями и подразделениями протиповитряннои обороны (ПВО) по обеспечению безопасности полетов.

Напомним, 17 марта УНН сообщал , переговоры о передаче двух американских кораблей Украине на "финальной стадии" .