Нову радіолокаційну станцію ЗСУ передав Запорізький оборонпром

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У Запоріжжі передали Збройним силам України сучасну радіолокаційну станцію 79К6, розробки і виробництва КП “Науково-виробничого комплексу “ІСКРА”, про це повідомили у прес-службі НВК “ІСКРА”, передає УНН.

Передача військового обладнання відбулась в рамках виконання замовлення Міністерства оборони України. Як зазначив директор КП “НВК “ІСКРА” Юрій Пащенко, підприємство виконує замовлення Міністерства оборони України згідно з графіком, в установлені терміни.

Довідка УНН: Радіолокаційна станція 79К6 є трикоординатним радаром кругового огляду, призначеним для роботи в умовах наявності перешкод природного і навмисного типу. Станція побудована на базі цифрової фазованої решітки і має 12 незалежних прийомних променів, що забезпечують виявлення повітряних об’єктів у кутовмісному секторі до 55 градусів. Однією з ключових особливостей даної РЛС є висока середня потужність випромінюваного сигналу — 6 кВт, що досягається за рахунок застосування сучасного багатопроменевого клистронного передавача. Таке значення більш ніж в три рази перевершує значення середньої потужності сучасної транзисторної РЛС. При цьому, завдяки більш високому ККД, витрачається та ж потужність. А висока стабільність передавальної системи в поєднанні з високою частотою повторення зондувальних імпульсів дозволяють ефективно пригнічувати пасивні перешкоди і виявляти цілі з малими радіальними швидкостями.
Сучасна високоефективна РЛС 79К6 розроблена для використання як частина зенітних ракетних військ за видачу даних про цілі на зенітно-ракетних комплексах (ЗРК), а також як інформаційна ланка з військово-повітряними цілями і підрозділами протиповітрянної оборони (ППО) щодо забезпечення безпеки польотів.

Нагадаємо, 17 березня УНН повідомляв, переговори про передачу двох американських кораблів Україні на “фінальній стадії”.

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