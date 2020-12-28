Новогоднее поздравление: большинство Украинская все равно хотели бы услышать Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в эту новогоднюю ночь, большинство из них выбрала бы выступление Президента Украины Владимира Зеленского, одновременно более 1% предпочло бы поздравлению лидера государства-агрессора России. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.
“Если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в эту новогоднюю ночь, большинство из них (54%) все-таки выбрала бы выступление Президента Украины. В то же время 10% хотели бы услышать теплые слова от лидера, которому доверяют, и так же 10% — поздравления от любимого артиста или артистки. Интересно, что поздравление главного санитарного врача (2%) популярнее поздравление президента государства-агрессора России (1,5%). 16% вообще не хотели бы видеть ни одного поздравления”, — отмечают авторы исследования.
Опрос был проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, совершенное методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.
Напомним, согласно результатам опроса Центра Разумкова, более 40% украинцев назвали Президента Владимира Зеленского “Разочарованием 2020 года” — его же признано политиком текущего года.
В то же время, 58% граждан не поддерживают идею отставки Президента и назначения досрочных выборов.