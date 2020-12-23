Більше половини українців не підтримують ідею відставки Зеленського - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні 58% громадян не підтримують ідею відставки Президента України Володимира Зеленського та призначення дострокових виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування соціологічної групи Рейтинг.
“Ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів Глави держави респонденти більше не підтримують (58%), ніж підтримують (39%). З іншого боку, ідею розпуску Парламенту та дострокові перевибори підтримують більше (58%), ніж не підтримують (39%). Ініціативу відставки Уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують — 35%”, — йдеться у результатах дослідження.
В той же час зазначається, що рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють — 56%.
Додамо, опитування проводилося з 16 по 20 грудня 2020 року серед дорослого населення в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, як показало дослідження в Україні 28% громадян вважають Президента України Володимира Зеленського “невдахою року”, а 15% називають його навпаки — “політиком року”.