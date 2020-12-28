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Новорічне привітання: більшість українців все одно хотіли б почути Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Якби у громадян був вибір, чиє привітання дивитися у цю новорічну ніч, більшість із них обрала б виступ Президента України Володимира Зеленського, водночас більше 1% віддала б перевагу привітанню лідера держави-агресорки Росії. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

Новорічне привітання: більшість українців все одно хотіли б почути Зеленського

“Якби у громадян був вибір, чиє привітання дивитися у цю новорічну ніч, більшість із них (54 %) все-таки обрала б виступ Президента України. Водночас 10 % хотіли б почути теплі слова від лідера, якому довіряють, і так само 10 % — привітання від улюбленого артиста чи артистки. Цікаво, що привітання головного санітарного лікаря (2 %) популярніше за привітання президента держави-агресорки Росії (1,5 %). 16 % взагалі не хотіли б бачити жодного привітання”, — зазначають автори дослідження.

Опитування було проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв’ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, понад 40% українців назвали Президента Володимира Зеленського “Розчаруванням 2020 року” — його ж визнано політиком поточного року.

У той же час, 58% громадян не підтримують ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів.

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