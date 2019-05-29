Новоназначенный заместитель главы АП рассказал, чем будет заниматься

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19097 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41353 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119669 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137235 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новоназначенный заместитель главы АП рассказал, чем будет заниматься

Новоназначенный заместитель главы АП рассказал, чем будет заниматься

Киев  •  УНН

 • 11011 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новоназначенный заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук будет отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя назначение на эту должность, передает УНН.

"В команде отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ. Будем защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года", - сообщил он.

Как сообщал УНН, вчера Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Гончарука заместителем главы АП.

Как сообщал УНН, глава Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.

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