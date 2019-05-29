Новопризначений заступник глави АП розповів, чим займатиметься
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Новопризначений заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, коментуючи призначення на цю посаду, передає УНН.
"В команді відповідатиму за блок економічного розвитку та продовження реформ. Захищатимемо все правильне і здорове, що "народилось" в Україні за 4 роки", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, вчора Президент України Володимир Зеленський призначив юриста Олексія Гончарука заступником глави АП.
Як повідомляв УНН, главу Місії України при НАТО Вадима Пристайка призначили заступником Глави Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив заступником глави АП заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль.
Пізніше стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації.