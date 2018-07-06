Новоизбранный президент Колумбии отверг возможность военного вторжения в Венесуэлу

“Мы подтвердили необходимость продолжать оказывать давление на режим Мадуро, — сказал Дуке. — Но, во-первых, не было разговоров о военном вмешательстве, а, во-вторых, я никогда не говорил о военном вмешательстве или провоцировании военного вмешательства”.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. В сентябре того же года Трамп поднял тот же вопрос в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и ныне действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Напомним, 15 июня текущего года президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в решении военного конфликта.

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии “Демократический центр”, бывший сенатор Иван Дуке. Он вступит в должность 7 августа.