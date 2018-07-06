Новообраний президент Колумбії відкинув можливість військового вторгнення до Венесуели

“Ми підтвердили необхідність продовжувати чинити тиск на режим Мадуро, — сказав Дуке. — Але, по-перше, не було розмов про військове втручання, а, по-друге, я ніколи не говорив про військове втручання або провокування військового втручання”.

Раніше агентство Associated Press повідомило, що президент США Дональд Трамп на одній із зустрічей у Білому домі в серпні 2017 року обговорював зі своїми радниками можливість військового вторгнення США до Венесуели. У вересні того ж року Трамп підняв те саме запитання в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН під час вечері з керівниками чотирьох латиноамериканських держав, серед яких був і нині чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

Нагадаємо, 15 червня поточного року президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив колумбійського лідера Хуана Мануеля Сантоса в розв’язанні військового конфлікту.

17 червня в Колумбії пройшов другий тур президентських виборів, переможцем за підсумками якого був визнаний кандидат від правої партії “Демократичний центр”, колишній сенатор Іван Дуке. Він вступить на посаду 7 серпня.