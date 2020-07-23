Новый владелец отеля "Днепр" Кохановский собирается строить киберимперию

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69746 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104253 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109151 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137256 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111897 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133369 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102405 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104875 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102197 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Новый владелец отеля "Днепр" Кохановский собирается строить киберимперию

Новый владелец отеля "Днепр" Кохановский собирается строить киберимперию

Киев  •  УНН

 • 18798 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов. Соответствующее заявление у себя в Facebook сделал предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский.

"Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка - которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы. Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность", - прокомментировал новый совладелец отеля "Днепр".

Также Александр поделился своими дальнейшими планами по обустройству отеля, его развитию и кибербудущему всей Украины:

"Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень - мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны. "Днепр" будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge", - комментирует он.

Строить кибер-империю Александр собирается не один, а вместе с единомышленниками: группой партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель "Днепр".

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