Новий власник готелю "Дніпро" Кохановський збирається будувати кіберімперію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не російські олігархи, а українські айтішники, які хочуть перетворити його на перший кіберспортивний готель у світі, повністю підготовлений для таких івентів. Відповідну заяву у себе в Facebook зробив підприємець і професійний кіберспортсмен Олександр Кохановський.
"Кілька років тому ми задумали великий інфраструктурний кіберспортивний проект. Це ціла екосистема, яка включає в себе створення сучасної багатофункціональної кіберспортивної арени зі Всеукраїнськими та міжнародними турнірами, Кіберспортивної Академії, освітніх проектів та Кіберспортивної Асоціації, яка об'єднує ключових гравців ринку - які розвиватимуть індустрію і допомагатимуть у вдосконаленні законодавчої бази. Проект повинен був стартувати з будівлі арени, але ми змінили свої плани, побачивши нову унікальну можливість", - прокоментував новий співвласник готелю "Дніпро".
Також Олександр поділився своїми подальшими планами щодо облаштування готелю, його розвитку та кібермайбутнього всієї України:
"Усе своє життя я презентував Україну у світі кіберспорту, але зараз ми виходимо на абсолютно новий рівень - світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни. "Дніпро" буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий у світі players' lounge", - коментує він.
Будувати кібер-імперію Олександр збирається не один, а разом з однодумцями: групою партнерів та інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проект, першою частиною якого став готель "Дніпро".