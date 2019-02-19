Новая вспышка АЧС: на этот раз - на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Волынской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
8 февраля вблизи села Цумань Киверцовского района был обнаружен труп дикого кабана. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Как писал УНН, в 2018 году в Украине из-за вируса АЧС было уничтожено почти 32 тыс. голов свиней. Именно с этим связана проблема наращивания импорта свинины из-за границы, говорят специалисты.
Все это негативно сказывается на цене сала и свинины: на отечественных рынках эти продукты уже стоят дороже, чем в ЕС, отмечает депутат Сергей Тригубенко.
"...несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - сказал он.